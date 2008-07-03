Платини трудно сравнить подготовку к Евро-2012 в Украине и Польше

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ отметил, что ближайшие три месяца станут для Украины ключевыми в подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ПЛАТИНИ сказал сегодня после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Я поражен своим пребыванием в Украине. Но вместе с тем хочу отметить, что окончательное решение о состоянии и перспективах подготовки и проведения Евро-2012 в Украине и Польше будет рассматриваться в сентябре 2008 года в городе Бордо», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, можно ли сравнить уровень и состояние подготовки к Евро-2012 Украины и Польши, М.ПЛАТИНИ дипломатически отметил, что «об этом трудно говорить».

Как сообщал УНИАН, делегация УЕФА во главе с президентом организации М.ПЛАТИНИ 2 июля посетила Польшу, а сегодня находится в Украине.