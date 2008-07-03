Добкин хочет взять взаймы 500 миллионов

Харьков планирует взять муниципальный займ в 500 млн. грн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горисполкома со ссылкой на мэра Михаила ДОБКИНА.

Городской голова рассказал о том, что муниципальный займ будет проведен на тендерной основе. В условиях на размещение данного займа прописан граничный потолок процентной ставки, выше которого нельзя получить займ, и он составляет 13 %. «Сегодня не самое благоприятное время для проведения таких операций, с одной стороны, но, с другой стороны, территориальная громада должна строиться, ремонтироваться, реконструироваться, развиваться, поэтому мы не имеем возможности переносить получение займа на более благоприятное с финансовой точки зрения время. Мы будем это делать сейчас, чтобы в августе уже завершить все процессы», - сказал М.ДОБКИН.

Он также сообщил, что займ будет разделен на 2 транша: на 200 и 300 млн.грн.

«Меньшую часть мы пытаемся получить сейчас, а большую мы будем получать тогда, когда будут уже более благоприятные условия для подобных финансовых отношений», - отметил М.ДОБКИН.