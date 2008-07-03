В Украину приедет Вселенский Патриарх - впервые с 1648 года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что празднование 1020-летия Крещения Киевской Руси является чрезвычайно важным событием для нашего общества, и выражает надежду, что торжественные мероприятия по этому случаю будут способствовать объединительным процессам в украинском православии.

Это отметил сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий БОГУЦКИЙ, сообщает пресс-служба Президента.

Он напомнил, что 1020-летие Крещения Киевской Руси согласно указу Президента от 24 марта 2008 года (№256) будет отмечаться в нашем государстве на протяжении июля – августа 2008 года.

«Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, в котором определено, что этим мероприятиям предоставляется государственный статус. Президент Украины, привлекая внимание общества к значению этой даты, хочет определить ее как консолидирующую украинское общество», – сказал Ю.БОГУЦКИЙ.

Он также отметил, что в рамках мероприятий тема единства украинского православия станет предметом обсуждения представителей церквей. «Это шанс найти понимание», – считает Ю.БОГУЦКИЙ. «Сегодня есть реальные пути, реальное виденье того, как сделать соответствующие шаги для объединительного процесса украинского православия», – подчеркнул он.

Ю.БОГУЦКИЙ также сообщил, что 2 июля в Секретариат Президента Украины поступило официальное сообщение о согласии Его Всесвятости Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ возглавить Патриаршую делегацию, которая прибудет в Украину для участия в торжественном праздновании1020-летия Крещения Киевской Руси.

«Мы очень рады, что в мероприятиях празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси откликнулся принять участие Его Всесвятость Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ. Соответствующее приглашение во Вселенскую Патриархию поступило как от Патриарха Московского АЛЕКСИЯ, так и от Президента Украины», – отметил Ю.БОГУЦКИЙ, добавив, что в последний раз Украину Вселенский Патриарх посещал в 1648 году, тогда в Киеве возле Золотых ворот состоялась Священная литургия.

По словам Ю.БОГУЦКОГО, Президент Украины направил приглашение принять участие в праздновании 1020-летия Крещения Киевской Руси главам всех поместных православных церквей мира.

Во время брифинга Ю.БОГУЦКИЙ также сообщил, что во исполнение указа Президента Украины Оргкомитет, который возглавляет Леонид КРАВЧУК, разработал план мероприятий по подготовке и празднованию в Украине 1020-летия Крещения Киевской Руси.

В соответствии с планом мероприятий предусматривается, что 25 июля В.ЮЩЕНКО встретится с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, а также с приглашенными руководителями зарубежных церквей. Также в этот день В.ЮЩЕНКО возложит цветы к памятникам Андрею Первозванному, Княгине Ольге, Кириллу и Мефодию, Святому Владимиру, а также к Аскольдовой могиле.

26 июля глава государства примет участие в торжествах в Софийском соборе, где также предусмотрена презентация и освящение восстановленного памятника - Царских врат XVIII ст. В этот день на Софийской площади планируется обращение Президента к украинскому народу, вручение государственных наград, а также торжественный прием в Национальном заповеднике «София Киевская». Также на этот день запланировано обращение Вселенского Патриарха. «День начнется с молебна в Софийском соборе. Мы планируем, что этот день будет чрезвычайно торжественным», - отметил Ю.БОГУЦКИЙ. Кроме того, 26 июля во Дворце искусств «Украинский дом» откроется масштабная выставка-галерея портретов выдающихся исторических личностей Украины.

По словам Ю.БОГУЦКОГО, предусматривается, что 27 июля Президент Украины примет участие в мероприятиях празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси во Львове, а также в Донецкой области, где в частности посетит Свято-Успенскую Святогорскую Лавру.

28 июля Президент примет участие в литургии в Свято-Владимирском Соборе в Херсонесе.

«Начиная с 10 июля, по линии православных, греко-католических, римско-католических. церквей проводятся различные мероприятия, в том числе местного уровня, связанные с празднованием 1020-летия Крещения Киевской Руси», – добавил Ю.БОГУЦКИЙ.