НКРЭ "обрадует" новыми тарифами на газ до конца июля

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики рассчитывает завершить процедуру пересмотра тарифов на газ для населения .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам перед заседанием комиссии председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Он сообщил, в частности, что на сегодняшний день комиссия располагает подготовленными и согласованными расчетами пересмотра тарифов областных газоснабжающих компаний, а также для бытовых абонентов, и в ближайшее время направит их на согласование в Министерство экономики и Министерство финансов.

«У нас расчеты на сегодня готовы, мы направляем их в Минэкономики и Минфин для согласования», - сказал глава НКРЭ, отметив при этом, что параллельно указанные документы будут направлены на согласование в профсоюзы.

В.КАЛЬЧЕНКО напомнил, что в случае прохождения согласительных процедур и принятия соответствующего постановления комиссией оно должно в течение 10 дней быть зарегистрировано в Министерстве юстиции, и лишь после этого документ обретет юридическую силу.

«Реально, я думаю, на протяжении июля мы рассмотрим этот вопрос», - сказал В.КАЛЬЧЕНКО.

В.КАЛЬЧЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день НКРЭ пока не получала официальных документов Кабинета министров с рекомендациями пересмотреть тарифы на газ для населения. Он отметил, что лишь после получения этих документов будет дан старт процедуре согласования.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением (№346 от 9 апреля 2008 года) рекомендовал НКРЭ провести с мая по декабрь текущего года поэтапное повышение розничных цен на газ для населения в пределах 3-5% ежемесячно в зависимости от объемов потребления.

В частности, Кабмин рекомендовал НКРЭ предусмотреть ежемесячное 3% повышение розничной цены для бытовых потребителей с объемом потребления до 12 тыс. куб. м и 5% ежемесячное повышение для абонентов, потребляющих свыше 12 тыс. куб. м.

17 апреля НКРЭ отложила утверждение новых розничных цен на газ для населения до 24 апреля, но на сегодня тарифы так и не утверждены.

Постановлением Кабинета министров от 25 июня рекомендовано Национальной комиссии регулирования электроэнергетики пересмотреть тарифы областных газоснабжающих компаний на услуги по распределению и транспортировке и розничные цены на газ для населения с 1 июля (этим постановлением вносятся соответствующие изменения в п. 8 постановления Кабмина от 29 апреля 2006 г. №605).

Согласно документу, НКРЭ рекомендовано пересмотреть розничные цены на газ для населения с учетом следующих уровней предельных цен:

при условии, что уровень потребления не превышает 2500 куб. м в год - 367 грн. за 1 тыс. куб. м;

при условии, что уровень потребления не превышает 6000 куб. м в год - 546 грн. за 1 тыс. куб. м;

при условии, что уровень потребления не превышает 12000 куб. м в год - 1112 грн. за 1 тыс. куб. м;

при условии, что уровень потребления превышает 12000 куб. м в год - 1329 грн. за 1 тыс. куб. м.

Таким образом, уровень предельных цен на газ для бытовых потребителей повышен Кабмином на 8,3-13,8% в зависимости от объемов потребления.

2 июля пресс-служба Кабмина со ссылкой на официальное заявление министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА сообщила, что Министерство топлива и энергетики заявляет, что повышение цен на природный газ для населения с 1 июля не произойдет.

Цены на газ для населения не пересматривались с конца 2006 года, в то время как расходы газодобывающих и газотранспортных предприятий существенно возросли.