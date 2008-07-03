АМК расследует повышение цен на куриное мясо

Повышения цен на мясо птицы в ближайшее время не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам и.о. председателя Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он сообщил, что в настоящее время Антимонопольным комитетом проводится расследование обоснованности повышения цен на мясо птицы.

«Мы подготовили решение, чтобы крупнейшие операторы рынка, такие как «Гавриловские курчата», «Наша Ряба», прекратили повышение цен на время расследования», - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.