За минувшие сутки под Авдеевкой ранены четверо военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, ни один украинский военнослужащий не погиб, четверо были ранены под Авдеевкой". - сказал Лысенко.