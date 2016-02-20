За минувшие сутки под Авдеевкой ранены четверо военных

12:50, 20 февраля 2016
Война
627

На протяжении минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции ранены четверо украинских военных, погибших нет.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО остается напряженной: боевики 54 раза обстреляли военных

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, ни один украинский военнослужащий не погиб, четверо были ранены под Авдеевкой". - сказал Лысенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter