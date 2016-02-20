За минувшие сутки под Авдеевкой ранены четверо военных
12:50, 20 февраля 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции ранены четверо украинских военных, погибших нет.
В зоне АТО ранены 4 военных / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, ни один украинский военнослужащий не погиб, четверо были ранены под Авдеевкой". - сказал Лысенко.
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