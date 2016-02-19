В честь волонтеров, добровольцев и защитников: в Чернигове переименовали улицы в рамках декоммунизации

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью городского совета, сегодня городской голова Владислав Атрошенко подписал распоряжение о переименовании еще 35 улиц областного центра.

Согласно сообщению, распоряжение подписано на основании предложений комиссии по вопросам городской топонимики, охраны и сохранения историко-культурной среды г. Чернигова.

Комиссия предложила вернуть двум улицам Чернигова исторические названия. В частности, части улицы Горького (от улицы Преображенской до улицы Котляревского) – улица Гончая (без изменения почтовой нумерации домов), другой части - Музейная. Улице Тельмана вернули название – улица Андреевская.

Читайте такжеВ Челябинске судят парня, раскрасившего Ленина в цвета украинского флага

По большинству улиц Чернигова, которые следует переименовать, рабочая группа изучила мнение общественности. Так, учтено предложение жителей улицы Еременко о присвоении ей названия Луговая.

Улицу Воинов-интернационалистов по инициативе Черниговского областного отделения УСВА решили переименовать в честь Олега Михнюка - Героя Украины, участника войны в Афганистане и АТО, который в прошлом году погиб в Луганской области.

Кроме того, в Чернигове отныне появились улицы Волонтеров и Добровольцев, Защитников Украины, а улица Войкова названа в честь Вячеслава Чорновила.

Читайте такжеВ центре Днепродзержинска демонтировали памятник Дзержинскому (фото)

По словам советника председателя ОГА по вопросам декоммунизации Василия Чепурного, больше всего дискуссий у комиссии вызвало переименование улиц Беспалова и Короткова, но и они переименованы. "Первый посылал телеграмму ГКЧП "Верили, надеялись, ждали", а второй был секретарем Корюковского райкома Коммунистической партии во время репрессий 30-х годов", - отметил он.

Теперь эти улицы будут носить, соответственно, имена музыкального деятеля Леонида Пашина и автора духовного гимна "Боже великий, единый" Александра Конисского.

Читайте такжеВ Измаиле демонтировали самый большой памятник Ленину в Одесской области (фото)

Чепурной отметил, что декоммунизация в части переименования улиц в Чернигове завершена в сроки, определенные законом.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Черниговский городской голова Атрошенко во исполнение законодательства о декоммунизации подписал распоряжение о переименовании 59 улиц и переулков Чернигова.