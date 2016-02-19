НАБУ задержало руководителя финансового госучреждения за растрату более 14 миллионов (фото)

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, должностное лицо на основании ст. 208 УПК задержали на рабочем месте 18 февраля прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро

Должностному лицу сообщено о подозрении в растрате имущества, содеянной путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

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В тот же день следственным судьей в отношении задержанного применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в сумме 13,7 млн грн (10 тыс. минимальных зарплат).

В уголовном производстве устанавливаются лица, в пользу которых подозреваемый отчуждал государственное имущество.