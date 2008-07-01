Россия торопит Туркменистан с постройкой Прикаспийского газопровода

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер обсудили вопросы текущего сотрудничества в газовой сфере, а также ускорения строительства Прикаспийского газопровода.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Туркмении, Г.Бердымухамедов и А.Миллер "высказали обоюдную заинтересованность в оптимальном ускорении сроков начала прокладки новой газовой магистрали (Прикаспийского газопровода), которая, обеспечив странам-партнерам - крупнейшим экспортерам энергоносителей - более широкий доступ на европейский рынок, придаст мощный импульс развитию нефтегазовой инфраструктуры Каспийского региона".

Сообщается, что в ходе встречи российская сторона подтвердила готовность увеличивать закупки туркменского природного газа. Были также обсуждены возможности взаимодействия по ряду других перспективных направлений, в частности в области газопереработки. Кроме того, стороны обсудили вопросы модернизации действующей межгосударственной газотранспортной системы.

Межправительственное соглашение по проекту строительства Прикаспийского газопровода было подписано 20 декабря 2007 г. Россией, Казахстаном и Туркменистаном. Предполагаемый объем транспортировки газа по Прикаспийскому газопроводу будет составлять до 10 млрд куб. м в год из Туркменистана и до 10 млрд куб. м в год из Казахстана.

Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет было подписано Россией и Туркменистаном 10 апреля 2003 г. В его рамках ООО "Газпром экспорт" (100-процентное дочернее общество ОАО "Газпром") и ГТК "Туркменнефтегаз" заключили долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа на весь период действия соглашения. Поставки туркменского газа осуществляются через систему транзитных газопроводов Средняя Азия - Центр, проходящих через территории Узбекистана, Казахстана и России.

Газпром обеспечивает транзит туркменского газа по территории России на Украину. Кроме того, в рамках среднесрочных контрактов Газпром выполняет функции оператора транзита туркменского газа по территории Узбекистана и Казахстана.

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