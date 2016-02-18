Прокуратура просит взять под стражу полицейского, застрелившего пассажира BMW

Об этом сообщает в Фейсбук начальник пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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«Прокуратура просит содержание под стражей», - написала Максимец.

По ее словам, подозреваемый Сергей Олейник, сообщил, что, если бы можно было вернуть время назад, он все равно стрелял бы, чтобы остановить машину.

Она также написала, что в Печерском райсуде Киева продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения Олейнику.

Сейчас в зале допрашивают напарника подозреваемого. Этот свидетель одновременно является пострадавшим от наезда BMW во время упомянутых событий.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства.

Сегодня, 18 февраля, Матиос сообщил, что полицейскому, который 7 февраля во время преследования BMW в Киеве застрелил 17-летнего подростка, предъявлено обвинение в превышении полномочий и убийстве.