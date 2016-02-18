Офицерам, не обеспечившим нормальные условия на "Широком лане", грозит гауптвахта - Матиос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

“На сегодняшний день в суд направлено 8 административных протоколов об административном аресте и отправке на гауптвахту 8 старших офицеров Вооруженных Сил Украины, начиная от заместителя командира батальона и до заместителей командования “Восток”, - сказал Матиос.

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Также он добавил, что дело будет рассматриваться на открытом судебном заседании в Николаевском районном суде Николаевской области. Слушание в суде начнется 23 февраля.

“Слушания будут открытыми, и пусть общество посмотрит в глаза командирам, которые воевали, но которые не позаботились о своих собратьях и заставили их жить по колено в грязи вследствие своего небрежного к ним отношения”, - сказал Матиос.

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Как сообщал УНИАН, бойцов 53-й отдельной механизированной бригады, которые находятся на полигоне «Широкий лан», днем 8 февраля отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках, практически на снегу, им негде помыться, из еды в наличии только сухой паек.

9 февраля военный прокурор Николаевского гарнизона Александр Кит заявил, что начата проверка условий, в которых находятся бойцы 53-й бригады на полигоне «Широкий лан».