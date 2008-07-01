У Черновецкого собираются ввести "хлебные карточки" для киевлян

Киевская городская государственная администрация планирует введение целевых социальных карточек для киевлян.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сообщил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

Он подчеркнул, что в городе Киеве цены на хлеб установлены два года назад. «За это время в нашей стране произошло очень много изменений, в частности – в экономической жизни страны. Первое: существенно выросла заработная плата. В городе Киеве она за два года увеличилась почти вдвое. Кроме того, за это время существенно выросли цены на энергоносители, на некоторые другие продукты питания, которые используются при производстве хлеба. Это и масло, и сахар, и дрожжи. За это время в целом по стране, кроме города Киева, все областные центры меняли цены на хлеб несколько раз», - заявил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Он также отметил: если на сегодняшний день взять цену украинского хлеба, который в Киеве стоит 1,82 грн., то его максимальная цена по стране составляет 3,30, а если брать батон (в Киеве его цена – 1,40 грн.), то максимальная цена по стране уже составляет 2,75.

«Мы высчитаем целевые группы и окажем адресную помощь. Такой механизм компенсации средств для киевлян кажется достаточно удачным», - отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

По его словам, «цена на хлеб может быть увеличена лишь после введения социальной карточки. Городская власть сделает все возможное, чтобы эта социальная карточка была введена на протяжении текущего месяца». Он объяснил, что под эту программу попадут те киевляне, которые имеют минимальные доходы, они вычисляются на основании информации главного управления социальной защиты, пенсионных фондов и других источников. Так будет определен уровень, после которого киевляне будут иметь право на получение социальной помощи.