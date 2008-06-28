В Енакиево с 8 июня остается неизвестной судьба трех горняков

В г. Енакиево на шахте им. Карла Маркса ГП "Орджоникидзеуголь", где 8 июня произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого 1 человек погиб и 29 госпитализированы в лечебные заведения, продолжались аварийно-поисковые работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7 часов утра 28 июня судьба трех горняков остается неизвестной.

Решением Енакиевского городского суда от 17 июня 2008 года установлен факт смерти 9 человек. Всего погибли 10 горняков. На стационарном лечении находятся 4 человека.

К аварийно-поисковым работам привлечены подразделения Главного управления МЧС в Донецкой области и Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома: всего 123 человек и 29 единиц техники. Проводится круглосуточное откачивание воды с горизонтов 500, 750 и 850 метров. За сутки откачано около 1 200 куб. м воды.