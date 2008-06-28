МИД подтверждает гибель четырех украинцев в Судане

Министерство иностранных дел Украины подтверждает информацию о гибели четырех украинцев во время аварии самолета в Судане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по информации посольства Украины в Арабской Республике Египет 27 июня вблизи г. Малакаль (юг Судана) разбился самолет Ан-12, который выполнял рейс Хартум-Джуба.

На борту самолета были восемь членов экипажа, семеро из которых погибло. Серди погибших членов экипажа - четверо граждан Украины, два – Судана, один – Армении.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала гроза. Сейчас тела погибших транспортируются в морг г. Хартум.

Посольство Украины в Арабской Республике Египет продолжает выяснять обстоятельства катастрофы. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы.