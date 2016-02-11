Эксперты выступили против российского контента в эфире украинских каналов и радиостанций

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал украинский музыкант и актер Антон Мухарский.

«Волна медийной продукции, где главными героями являются менты, ФСБ, продолжает накрывать Украину. Закон, который был принят для фильтрации медийного пространства, в реалиях не действует. Поэтому мы сейчас хотим поставить перед Кабмином вопрос, чтобы был отработан механизм, чтобы блокировать попадание российского медийного продукта на украинский рынок», - подчеркнул он.

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В то же время юрист Юрий Шулима убежден, что весь российский пропагандистский контент должен быть запрещен в Украине «под угрозой уголовной ответственности».

«Это издевательство над народом, плевок в каждого украинца, когда показывают о ФСБ и российском спецназе... Вся российская пропаганда, весь пророссийский контент должен здесь быть официально запрещен под угрозой уголовной ответственности. В украинскую культуру нужно брать все лучшее и европейское», - заявил он.

В свою очередь, общественный деятель, политолог Олег Саакян отметил, что российский продукт, который является оружием против украинцев, однозначно нужно запретить, но, в то же время, сотрудничать с союзниками Украины.

«Есть российский продукт, который является оружием против нас. Нужен запрет на российский контент, который направлен против украинской государственности. Есть часть российского контента, который является для нас союзниками... Здесь должны быть партнерские отношения и поддержка такого контента, чтобы Макаревич ездил в Украине с концертами. Такая поддержка должна быть для всех людей, которые выступают против путинского режима», - подчеркнул он.

В то же время генеральный продюсер телеканала «2+2» Глеб Корнилов отметил, что отказ от российского контента, на примере его телеканала, является безболезненным.

«Наш канал является примером успешного и безболезненного отказа от российского контента, которого у нас еще весной прошлого года было предостаточно. Летом прошлого года мы обновили примерно 40% своего эфира. Вместе с российским контентом из него ушло советское кино, российская документалка, и с каналом ничего не случилось. Наши бюджетные показатели только улучшились, поскольку мы начали меньше тратить, а на сегодня, в январе-феврале, показатели по рейтингу выше, чем были в тот же период прошлого года. Поэтому я говорю о том, что это не является проблемой», - заявил он.