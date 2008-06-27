В Украине будет тепло и мокро

Завтра в Украине будет тепло, пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 28 июня в Украине переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, ночью в карпатском регионе местами сильный дождь, в Закарпатье и в Карпатах очень сильный дождь, град (в Крыму, а ночью в восточных и южных областях без осадков); днем в центральной части кое-где град, во время гроз шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно западный, на востоке южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в южной части ночью 15-20°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

29-30 июня в Украине переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в восточной, а днем местами в северной части кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге 15-20°; днем 23-28°, в южной части, а 30 июня и в Закарпатье до 30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

1-2 июля в стране преимущественно без осадков, только днем 1 июля в западных и северных областях, 2 июля на севере Левобережья местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°; в южной части и в Закарпатье ночью 16-21°, днем 28-33°.

В Киеве завтра переменная облачность. Ночью и утром кратковременные дожди, местами грозы, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

29-30 июня в столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

1-2 июля в Киеве преимущественно без осадков, только днем 1 июля местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 25-28°, 2 июля местами 30°.