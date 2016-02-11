В Москве задержали "представителя" "ДНР" за попытку рейдерского захвата старинного особняка

Об этом сообщает "Коммерсант".

Пока он фигурирует как подозреваемый, но источники издания сообщают, что вскоре ему могут предъявить подозрение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Речь идет о попытке рейдерского захвата части старинного особняка на Гоголевском бульваре, 3, который, как ранее сообщало издание, изначально пытались захватить бизнесмены Михаил Чернов и Михаил Балакирев при участии председателя 5-го судебного состава Московского арбитражного суда Ирины Барановой, которая склонила свою подчиненную к вынесению решения в пользу дельцов.

Эту попытку захватить особняк пресекли, но позже была предпринята новая, с помощью нижегородского суда, который сначала арестовал здание, а затем продал за 7,5 млн долл. Дмитрию Коцубанову, который позже сменил фамилию на Лысаковского: он попытался зарегистрировать недвижимость на новую фамилию, а когда ему отказали, он уехал в "ДНР".

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На Донбассе он взял позывной "Гудвин" и стал командовать разведподразделением, которое использует беспилотники, также его, как и его партнера Чихуна, назначили "представителем "ДНР" в Международном уголовном суде ООН. Когда же он вернулся в Москву, его арестовали.

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Кроме того, Чихун и Лысаковский в свое время безуспешно пытались засудить в арбитраже ЦБ РФ, МИД и Минфин за то, что МВФ предоставил кредит Украине. Они утверждали, что Украина распоряжается в том числе и средствами, внесенными Россией, то есть и заплаченными ими как налогоплательщиками. Однако иск был им возвращен без рассмотрения.