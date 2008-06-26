Расписание мероприятий ко Дню ВМС Украины

В Севастополе 6 июля состоятся торжественные мероприятия ко Дню Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, в частности, 5 июля в национальные Военно-Морские Силы прибудут шефские делегации, которые посетят корабли и военные части украинского флота.

6 июля в 8.45 на кораблях и в воинских частях ВМС состоится торжественный подъем Военно-Морского Флага и флагов расцвечивания.

Планируется, что в 9.00 на катере “Шулявка” командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ и почетные гости выйдут в Севастопольскую бухту, где состоится парад кораблей украинского флота.

В 10.00 на Графской пристани состоится театрализованное представление “Украинскому флоту быть всегда”.

В 11.00 на площади Нахимова состоится церемония очередного выпуска курсантов Севастопольского военно-морского института им. П.С.Нахимова.

В 11.20 командование флота, представители исполнительной и законодательной власти Севастополя, почетные гости и представители шефских делегаций всех областей Украины возложат венки и цветы к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов.

В 11.30 на площади Нахимова состоится торжественное прохождение личного состава Севастопольского военно-морского института.

В 12.00 на Морском вокзале будет организован смотр кораблей, вооружения и военной техники.

Также в этот день на сценических площадках Севастополя состоятся выступления творческих коллективов из различных регионов Украины. На площади Нахимова специальными призами будут награждены победители конкурса детского рисунка, посвященного Дню ВМС ВС Украины.

В 19.00 на площади Нахимова пройдет праздничный гала-концерт с участием звезд украинской эстрады.

Завершится праздник в 22.00 парадом фейерверков и праздничным артиллерийским салютом над Севастопольской бухтой.