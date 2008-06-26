Сегодня в Виннице прошла акция «НАТО - Да».

Как передает корреспондент УНИАН, акция прошла с участием лидера партии «Народный Союз Наша Украина» Вячеслава КИРИЛЕНКО, народного депутата Украины Ирины ГЕРАЩЕНКО и подполковника Военно-Воздушных сил Украины Василия ШКОЛЯРЕНКО.

Выступая на мероприятии, В.КИРИЛЕНКО заверил, что НАТО – это путь благосостояния и процветания Украины.

«Наша миссия – донести до людей правду о Североатлантическом союзе, принципы которого на 90% состоят из экономических аспектов», - отметил он. В.КИРИЛЕНКО считает, что по примеру Болгарии, Румынии, Польши и других государств, которые являются членами НАТО, Украина после вступления в эту организацию может увеличить внешние инвестиции и благосостояние вообще.

В.КИРИЛЕНКО в конце добавил, что следующая акция “НАТО – Да” будет проходить в Западной Украине.

Во время акции также был презентован фильм «О НАТО». Перед присутствующими выступала Наталия БУЖИНСКАЯ и шоу-балет «Дежавю».

Кроме того, перед зданием Государственной телерадиокомпании, где проходила акция, все время скандировали «Против НАТО» сторонники Коммунистической партии, Прогрессивной социалистической партии Украины, Партии регионов - всего около 100 человек.