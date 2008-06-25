“Апокалипсис” от Deutsche Bank: мировая экономика может рухнуть за 2 года

Мировая экономика окажется в состоянии коллапса в случае, если цена на нефть достигнет $200 за баррель. Такой апокалиптический прогноз делает Bloombergсо ссылкой на слова ведущего аналитика по энергетике Deutsche Bank Адама Семински. Такой комментарий Семински сделал после того, как в Goldman Sachs Group Inc. допустили, что в ближайшие два года цены на нефть будут колебаться в пределах от $150 до $200 за баррель, поскольку Организация стран-экспортеров нефти не в состоянии успевать за непрерывно растущим спросом.

Также Bloomberg напоминает, что Россия - второй (по объемам экспорта) экспортер нефти после Саудовской Аравии, снизила поставки впервые за десятилетие. В результате стоимость нефти на мировых рынках за текущий год удвоилась и достигла $139,89 за баррель на торгах 18 июня.

"Цена $200 за баррель сломает хребет мировой экономике, - заявил Семински. - Следующим шагом будет глобальная рецессия и плохие новости для всех".