В Харькове столкнулись "скорая" и пассажирский автобус, есть жертвы (фото)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, авария произошла сегодня, 2 февраля, около 14.40 на проспекте Тракторостроителей, 1.

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По сведениям полиции, водитель автомобиля "скорой" погиб на месте. Ребенок в возрасте примерно 8-10 лет - находится в реанимации. Число пострадавших уточняется.

Руководитель департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в соцсети Facebook уточнил, что в автомобиле скорой медицинской помощи в момент столкновения находились мать с ребенком. Ребенка перевозили из больницы скорой и неотложной помощи №4 в Харьковскую городскую больницу №16. Он отметил, что, по предварительной информации, в результате ДТП ребенок с матерью не пострадали, их пересадили в автомобиль полиции и отправили в больницу.

Сидоренко подчеркнул, что кроме водителя «скорой» в результате аварии погиб фельдшер, а также пострадали пять человек.

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«Только что сообщили с места трагедии - погиб и фельдшер, который находился в «скорой». Не смогли откачать. Еще пятеро пострадавших», - написал Сидоренко.