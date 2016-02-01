Во Львове водитель сбил на пешеходном переходе двух школьников и скрылся с места ДТП
Во Львове водитель сбил на пешеходном переходе двух мальчиков школьного возраста и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, ДТП произошло сегодня около 18.00 на перекрестке улиц Пасечная и Пимоненко.
Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на двух мальчиков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
О ДТП сообщили водители и прохожие, которые услышали звук удара и увидели автомобиль, который быстро уехал с места происшествия. В результате удара детей отбросило на расстояние около 20 метров от перехода.
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Пострадавшие мальчики, которые оказались братьями в возрасте 9 и 12 лет, госпитализированы. Состояние младшего ребенка очень тяжелое, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, у старшего - ушиб головного мозга, его состояние стабильное.
Правоохранители принимают меры по установлению всех обстоятельств ДТП и розыску водителя, который совершил наезд на школьников.
Как сообщал УНИАН, ранее в центре Львова иномарка на большой скорости врезалась в здание Оперного театра.