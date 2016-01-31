В Донецкой области автомобиль харьковских волонтеров-медиков попал под минометный обстрел

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила волонтер общественной организации "Сестра милосердия АТО/Харьков" Ярина Чаговец.

По ее словам, обстрел блокпоста под Майорском произошел сегодня, 31 января, когда туда прибыли харьковские волонтеры на своем медицинском автомобиле, чтобы забрать в военный госпиталь двух раненых.

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Чаговец отметила, что на волонтерской "скорой" приехали водитель и врач с позывным "Печенька". Они успели покинуть автомобиль, когда начался обстрел, однако от разрывов снарядов врач-волонтер и один из военных, который находился на блокпосту, получили ранения. Водитель "скорой" не пострадал.

Волонтер отметила, что даже после получения осколочного ранения в плечо врач оказывала медицинскую помощь другим раненым.

Чаговец добавила, что в результате обстрела волонтерский автомобиль был серьезно поврежден: осколки пробили радиатор, все четыре колеса и стекло.

По ее словам, сейчас все раненые находятся в больнице города Артемовск, им оказывают медицинскую. Позже их перевезут в Харьков.