В Донецкой области арестован полицейский, подозреваемый в сотрудничестве с террористами

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, следствие установило, что в период с августа 2015 по январь 2016 года 28-летний сотрудник уголовной полиции Красноармейского отдела Главного управления Нацполиции в Донецкой области, находясь в Красноармейске, собирал сведения о деятельности и количественном составе правоохранителей и военнослужащих ВСУ, которые участвуют в антитеррористической операции.

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Собранные данные он передавал своему родному брату, который является участником террористической организации «ДНР».

31 января милиционера и его подельника задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Максимальная мера наказания, которая грозит арестованным – до 15 лет лишения свободы.