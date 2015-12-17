В Донецкой области корректировщицу "ДНР" посадили на 8,5 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, приговор по этому делу был оглашен 14 декабря.

Во время судебных слушаний установлено, что 35-летняя жительница Артемовского района Донецкой области с февраля по июнь 2015 года по собственной инициативе вступила в ряды террористической организации «ДНР». Женщина регулярно по мобильному телефону передавала боевикам данные об артиллерийских позициях, перемещении, дислокации, количестве и видах вооружения военнослужащих и военной технике ВСУ.

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Действия информатора квалифицированы по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Государственным обвинителем в ходе судебных слушаний полностью доказана вина женщины, однако сама она свою вину не признала.

Суд признал женщину виновной в участии в террористической организации и назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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