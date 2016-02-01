В высокогорье Закарпатской области 1-2 февраля сохранится лавинная опасность

1-2 февраля в связи со снегопадами и метелями на высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится III (повышенная) степень лавинной опасности (из V степеней по международной шкале).

Об этом сообщает гидрометцентр.

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Ранее УНИАН сообщал, что в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской области сохраняется III, повышенная, степень лавинной опасности.

По данным синоптиков, снег старый, слежавшийся, влажный, недостаточно закреплен. В восточной части области распределение снега по экспозициям и высотным зонам очень неравномерный 12-140 см, наблюдаются большие карнизы.