В высокогорье Закарпатской области 1-2 февраля сохранится лавинная опасность
03:40, 01 февраля 2016Общество
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В высокогорье Закарпатской области 1-2 февраля сохранится опасность схождения лавин.
В высокогорье Закарпатской области сохранится лавинная опасность / фото: УНИАН
1-2 февраля в связи со снегопадами и метелями на высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится III (повышенная) степень лавинной опасности (из V степеней по международной шкале).
Об этом сообщает гидрометцентр.
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Ранее УНИАН сообщал, что в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской области сохраняется III, повышенная, степень лавинной опасности.
По данным синоптиков, снег старый, слежавшийся, влажный, недостаточно закреплен. В восточной части области распределение снега по экспозициям и высотным зонам очень неравномерный 12-140 см, наблюдаются большие карнизы.
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