На Закарпатье из-за опасности схода лавин объявили штормовое предупреждение

В Закарпатской области на ближайшие двое суток объявлено штормовое предупреждение по поводу опасности схода лавин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Закарпатском центре по гидрометеорологии, 28 - 29 января, в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской области сохраняется III, повышенная, степень лавинной опасности.

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По данным синоптиков, снег старый, слежавшийся, влажный, недостаточно закреплен. В восточной части области распределение снега по экспозициям и высотным зонам очень неравномерный 12-140 см, наблюдаются большие карнизы.

«Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах. Возможен спонтанный сход малых и некоторых средних лавин, и карнизов», - добавили в Закарпатском гидрометцентре.