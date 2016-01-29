В Днепропетровске активисты пытаются снести памятник большевику Петровскому (фото)

Об этом сообщает "112 Украина".

"Возле Центрального вокзала на привокзальной площади собрались рядовые днепропетровцы, бойцы и активисты для того,чтобы демонтировать памятник Григорию Петровскому. Они уже начали это делать, принесли некоторые инструменты и прямо сейчас уже распиливают ноги памятнику", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что между противниками и сторонниками демонтажа произошла словесная перепалка.

На привокзальную площадь приехала украинская музыкальная этно-рок группа "Вертеп".

Справка. Григорий Петровский - революционер, советский партийный и государственный деятель, считается одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов. занимал должность председателя Всеукраинского ЦИК в период с 1920 по 1938 г.