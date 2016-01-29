Оккупанты назвали Пьера Ришара и Алессандро Сафина "барыгами" за отказ выступать в Крыму

Об этом сообщает «Лента.ру».

«К моему большому сожалению, вот эти два артиста (Пьер Ришар, Алессандро Сафина - УНИАН), которые отказались от выступления в Крыму, - все-таки, мне кажется, они больше не артисты, а самые настоящие барыги. Ну, потому что я вижу под этим четкий, с их точки зрения расчет, экономический расчет. Я понимаю так, что престарелый Пьер Ришар, наверное, он больше нигде, как на территории (бывшего - УНИАН) Советского Союза, больше не востребован. Я прекрасно понимаю, что оставшаяся территория Украины - с точки зрения каких-то концертов, она более перспективна. Ну, хорошо, ну дал бы он в Крыму один концерт, заработал бы какие-то деньги, а так пять-десять концертов даст в Украине, просто заработает больше денег», - заявил он.

Читайте такжеВ МИД рассказали об ожиданиях от визита представителя Совета Европы в оккупированный Крым

Представитель оккупационных властей также прокомментировал отказ от крымских гастролей итальянского тенора Алессандро Сафина.

«Что касается господина вот этого оперного певца (Алессандро Сафина - УНИАН), который известен всему миру тем, что он поет лишь одну песню… То есть больше никто не знает, что он спел и что он сделал для мировой сцены, для мировой культуры… Ну, послушайте, это такой же барыга только чуть помоложе, знаете. Ну, колесит он там по Украине, дает там концерты, собирает, как ему кажется, восторженную публику. Ну, нравится им там выступать - пусть выступают», - заявил он.

Читайте такжеРоссия усилила Черноморский флот 40 боевыми кораблями

Французский актер Пьер Ришар отказался от поездки в Крым, где планировались его выступления со спектаклем «Пьер Ричард III».