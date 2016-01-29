Оккупанты пожаловались на уклонение крымчан от службы в армии РФ

09:43, 29 января 2016
Общество
5089 0

Оккупационная власть Крыма сообщила о проблемах, которые возникли у нее во время осеннего призыва в российской армии.

Фото Министерства обороны РФ

Местной "власти" уже поручено исправить "недостатки" до весеннего призыва, передает "Радио Свобода".

Среди проблем называются ненадлежащее медицинское обследование призывников и недостаточно результативный розыск граждан, уклоняющихся от военной службы.

Кроме того, в Крыму полиция угрожает крымским татарам штрафами и преследованиями за уклонение от службы в армии.

Читайте такжеВ российской армии сильно возросло количество беглецов и симулянтов - СМИ

В прошлом году в Крыму министерство обороны России проводило акцию «Военная служба по контракту – твой выбор», рекламируя преимущества военной службы в России.

Напомним, что в России с 1 апреля прошлого начался весенний призыв в войска, тогда впервые на службу в ряды ее армии начали призывать жителей оккупированного Крыма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter