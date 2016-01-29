Оккупанты пожаловались на уклонение крымчан от службы в армии РФ

Местной "власти" уже поручено исправить "недостатки" до весеннего призыва, передает "Радио Свобода".

Среди проблем называются ненадлежащее медицинское обследование призывников и недостаточно результативный розыск граждан, уклоняющихся от военной службы.

Кроме того, в Крыму полиция угрожает крымским татарам штрафами и преследованиями за уклонение от службы в армии.

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В прошлом году в Крыму министерство обороны России проводило акцию «Военная служба по контракту – твой выбор», рекламируя преимущества военной службы в России.

Напомним, что в России с 1 апреля прошлого начался весенний призыв в войска, тогда впервые на службу в ряды ее армии начали призывать жителей оккупированного Крыма.