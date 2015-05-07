Из оккупированного Крыма в российскую армию призовут 2500 человек

21:48, 07 мая 2015
Общество
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Весной этого года из оккупированного Крыма в вооруженные силы России призовут 400 человек, осенью количество крымчан-призывников возрастет и составит более 2500 человек.

фото ТАСС

Об этом заявил "первый вице-премьер" оккупированного Крыма Михаил Шеремет во время визита в один из военкоматов, сообщает "Крым.Реалии".

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Там он заявил, что "молодые люди с большим желанием идут служить в вооруженные силы Российской Федерации".

Напомним, что в России с 1 апреля начался весенний призыв в армию. В этом году впервые на службу в армию России будут призывать жителей оккупированного Крыма.

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