Из оккупированного Крыма в российскую армию призовут 2500 человек

Об этом заявил "первый вице-премьер" оккупированного Крыма Михаил Шеремет во время визита в один из военкоматов, сообщает "Крым.Реалии".

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Там он заявил, что "молодые люди с большим желанием идут служить в вооруженные силы Российской Федерации".

Напомним, что в России с 1 апреля начался весенний призыв в армию. В этом году впервые на службу в армию России будут призывать жителей оккупированного Крыма.