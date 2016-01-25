В Киевском СИЗО по требованию прокуратуры началась проверка условий содержания заключенных
Сегодня, 25 января, по требованию прокуратуры города Киева представители Государственной пенитенциарной службы Украины начали всестороннюю проверку деятельности Киевского следственного изолятора.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, проверку проводят совместно сотрудники Центрального аппарата Государственной пенитенциарной службы Украины и столичной прокуратуры.
Отмечается, что во время инспекции будут проверены медико-санитарное обеспечение заключенных, материально-бытовые условия их содержания, организация режима и охраны и др.
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«По результатам аналогичных проверок за последний год, запрещено использование 7 карцерных помещений Киевского следственного изолятора как не соответствующих требованиям законов об условиях содержания заключенных», - говорится в сообщении.
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Кроме того, как отметили в прокуратуре, в связи с несоответствием требованиям действующего законодательства и Европейским пенитенциарным правилам запрещено использование еще 7 обычных камерных помещений, где содержались арестанты.