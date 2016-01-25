В Киевском СИЗО по требованию прокуратуры началась проверка условий содержания заключенных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, проверку проводят совместно сотрудники Центрального аппарата Государственной пенитенциарной службы Украины и столичной прокуратуры.

Отмечается, что во время инспекции будут проверены медико-санитарное обеспечение заключенных, материально-бытовые условия их содержания, организация режима и охраны и др.

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«По результатам аналогичных проверок за последний год, запрещено использование 7 карцерных помещений Киевского следственного изолятора как не соответствующих требованиям законов об условиях содержания заключенных», - говорится в сообщении.

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Кроме того, как отметили в прокуратуре, в связи с несоответствием требованиям действующего законодательства и Европейским пенитенциарным правилам запрещено использование еще 7 обычных камерных помещений, где содержались арестанты.