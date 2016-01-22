Из-за эпидемии гриппа в школах Чернигова ввели карантин

В школах Чернигова с 23 января объявлено дополнительные каникулы для предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили в отделе связей с общественностью городского совета, соответствующее распоряжение подписал сегодня мэр Владислав Атрошенко.

Продолжительность дополнительных каникул пока окончательно неизвестна, и будет зависеть от уровня заболеваемости в городе. Согласно документа, начальникам управлений образования и здравоохранения, руководителям учебных заведений поручено обеспечить соблюдение температурных режимов в помещениях, а также медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей. Все медицинские учреждения областного центра переведены на 7-дневную рабочую неделю.

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Кроме того, для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ введены противоэпидемические ограничения на проведение массовых мероприятий. Также обязано работников детских учреждений, сфер торговли, ресторанного хозяйства, транспорта придерживаться масочного режима.

По состоянию на 21 января в Чернигове гриппом и ОРВИ заболели 758 человек (всего в области - более 1,3 тыс.), Среди них 47% - дети. Зарегистрировано 90 случаев гриппа. Эпидемический порог в областном центре Черниговской области превышен на 6,2%.