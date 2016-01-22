В Черкассах уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемиологический порог

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черкасском городском управлении ГУ Госсанэпидслужбы в Черкасской области, по состоянию на 21 января гриппом или ОРВИ заболели 3224 жителя Черкасс. Интенсивный показатель на 10 тыс. населения составляет 113,7 человек, что выше эпидемического порога на 10,5%. Среди больных количество детей и подростков составляет 47%.

С 14 по 20 января в Черкассах были обследованы вирусологически 53 человека и у 14 выявлен вирус пандемического гриппа типа А/H1N1, в том числе у 12 взрослых и 2 детей. В больницы были госпитализированы 233 больных, из них детей и подростков - 122.

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Как сообщал УНИАН, в Черкасской области из-за осложнения от заболевания пандемическим (свиным) гриппом с начала эпидемического сезона (с октября 2015 года) умерло 7 человек, из них двое – в этом году.

В Черкассах в школах города с 19 января по 23 января включительно введен карантин.

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По состоянию на 18 января в Черкасской области превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ было зафиксировано в двух районах - Христиновском и Городищенском.