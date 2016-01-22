В Украине могут пройти совместные учения Нацгвардии и Жандармерии Турции
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и командующий жандармскими войсками Турецкой Республики Галип Мэнди в Анкаре обсудили возможность проведения совместных учений с участием военных подразделений специального назначения Жандармерии Турции и Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.
«Во время переговоров стороны отметили, что ситуация с безопасностью в Украине и Турции имеет много общих черт и проблем. Именно поэтому, по мнению Турчинова и Менди, важен обмен опытом в вопросах противодействия терроризму, диверсионной и подрывной деятельности, попытки дестабилизации ситуации со стороны радикальных и террористических организаций», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в ходе рабочего визита в Турции Турчинов заявил, Киев и Анкара имеют уникальную историческую возможность объединить политико-дипломатические, военно-технические и экономические ресурсы для эффективного и скоординированного противодействия разрушению баланса сил в Черноморском регионе.