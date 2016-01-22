Турчинов заявил, что ситуация с безопасностью в Украине и Турции имеет много общих черт и проблем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках рабочего визита в Турецкую Республику провел встречу с Командующим Жандармскими войсками Турции Галипом Мэнди с участием Командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Алерова.

Как сообщает пресс-служба СНБО, во время переговоров стороны подчеркнули, что ситуация с безопасностью в Украине и Турции имеет много общих черт и проблем. Именно поэтому, по мнению Турчинова и Мэнди, важным является обмен опытом в вопросах противодействия терроризму, диверсионной и подрывной деятельности, попыткам дестабилизации ситуации со стороны радикальных и террористических организаций.

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Также собеседники обсудили возможность проведения совместных учений с участием военных подразделений специального назначения Жандармерии Турции и Национальной гвардии Украины.

По словам Турчинова, для эффективной работы силовых структур крайне важным является не только обмен информацией, но и наработки и реализация совместных мероприятий по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности, борьбы с международным терроризмом и диверсиями.

Секретарь СНБО также посетил антитеррористические центры Национальной полиции и Жандармерии Турции.