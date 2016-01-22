Посольство Украины: так называемые польские журналисты в Крыму - известные коллаборанты Кремля

18:02, 22 января 2016
Общество
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Посольство Украины в Республике Польша осудило нелегальный визит в Автономную Республику Крыму «лиц из Польши», которых оккупационные власти Крыма представили как журналистов. 

flickr.com/photos/lplewnia

Об этом сообщается на странице в Twitter украинского посольства в Польше.

«Лица из Польши, которые выдают себя за журналистов в Крыму, известные коллаборанты Кремля. Их нелегальный визит – соучастие в преступлении Российской Федерации против международного права», – говорится в сообщении.

Реакции российских оккупантов, как и тех польских журналистов, о которых сообщалось так называемым крымским правительством, нет. 

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Ранее оккупационные власти Крыма сообщили о приезде на полуостров делегации журналистов из Польши по приглашению московского фонда «Российско-польский центр диалога и согласия».

Польша, как и другие страны Евросоюза и Запада, не признает аннексию Крыма Россией.

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