Посольство Украины: так называемые польские журналисты в Крыму - известные коллаборанты Кремля

Об этом сообщается на странице в Twitter украинского посольства в Польше.

«Лица из Польши, которые выдают себя за журналистов в Крыму, известные коллаборанты Кремля. Их нелегальный визит – соучастие в преступлении Российской Федерации против международного права», – говорится в сообщении.

Особи з Польщі, які видають себе за журналістів в #Крим'у, знані колаборанти Кремля. Їх нелег візит-співучасть у злочині РФ проти міжн права — UA Embassy in Poland (@UkrEmbassyPL) January 22, 2016

Реакции российских оккупантов, как и тех польских журналистов, о которых сообщалось так называемым крымским правительством, нет.

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Ранее оккупационные власти Крыма сообщили о приезде на полуостров делегации журналистов из Польши по приглашению московского фонда «Российско-польский центр диалога и согласия».

Польша, как и другие страны Евросоюза и Запада, не признает аннексию Крыма Россией.