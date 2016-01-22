Адвокат Корбана подчеркивает, что защита не влияет никоим образом на работу следствия

15:34, 22 января 2016
Общество
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Адвокат лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана Оксана Томчук отмечает, что защита не влияет никоим образом на работу следствия.

Корбан, суд / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат сказал журналистам.

"Сторона защиты никоим образом не влияет на процесс составления или передачи обвинительного акта, поэтому здесь заявления следователя - это полная чушь", - заявила Томчук.

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Она подчеркнула, что сторона защиты не может влиять на процессуальные следственные действия, осуществляемые параллельно.

Томчук напомнила, что в Генеральной прокуратуре была определена следственная группа, куда входят более 20 или 30 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокаты Корбана заявляли о фабрикации уголовных дел против них.

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