Адвокат Корбана подчеркивает, что защита не влияет никоим образом на работу следствия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат сказал журналистам.

"Сторона защиты никоим образом не влияет на процесс составления или передачи обвинительного акта, поэтому здесь заявления следователя - это полная чушь", - заявила Томчук.

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Она подчеркнула, что сторона защиты не может влиять на процессуальные следственные действия, осуществляемые параллельно.

Томчук напомнила, что в Генеральной прокуратуре была определена следственная группа, куда входят более 20 или 30 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокаты Корбана заявляли о фабрикации уголовных дел против них.