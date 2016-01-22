Адвокаты Корбана считают перенос рассмотрения жалобы на содержание их подзащитного под стражей нарушением права на защиту
Защита лидера партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадия Корбана считает перенос рассмотрения жалобы на содержания их подзащитного под стражей нарушением права на защиту.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Оксана Томчук сказала журналистам.
«По поводу того, почему перенесли, мое личное мнение, что перенесли из-за того, что надо было перенести. Это единственное основание, которое мы сегодня увидели», - сказала Томчук.
При этом она сказала: «Формально было перенесено в связи с тем, что якобы необходим оригинал приказа прокуратуры об определении и создании других следственных органов, и в том числе один из них расположен в Днепровском районе».
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Адвокат считает, что такой документ не имеет никакого отношения к делу и не является принципиальным. «Есть позиция и Апелляционного суда, и Высшего суда, где четко указано, что место определения подсудности определяется именно по юридическому адресу органа, то есть в данном случае юридический адрес города Киева не имеет никакого отношения к Днепровскому суду, и поэтому Днепровский суд не имел права рассматривать ходатайство вообще об изменении меры пресечения или любое другое ходатайство», - подчеркнула Томчук.
Она заявила, что максимум часа было достаточно, чтобы доставить в Апелляционный суд оригинал этого документа.
Томчук заявила, что сторона защиты готова была подождать сегодня, пока представители прокуратуры не предоставили суду оригинал документа.
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«Я хочу подчеркнуть, что все же, у нас человек находится под стражей, и есть ограничения, возложенные Уголовным процессуальным кодексом в отношении времени, когда должна быть рассмотрена апелляция, и это время давно истекло», - подчеркнула Томчук.
Адвокат считает, что сегодняшний перенос судебного заседания является «нарушением права лица на защиту и на своевременное апелляционное рассмотрение, и фактически - на защиту от произвола».
Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд перенес на 25 января рассмотрение жалобы на решение о содержании Корбана под стражей.
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Сегодня на судебном заседании прокурор Александр Голинченко во время оглашения ходатайств просил приобщить к материалам дела Корбана копию приказа прокуратуры Киева от 30 ноября 2015 года об определении места расположения органа предварительного расследования - следственного управления прокуратуры столицы. Прокурор не смог предоставить оригинал приказа, потому что он, по его словам, «находится в материалах прокуратуры города Киева».
Голинченко пояснил, что речь идет об определении места дислокации следственных подразделений столичной прокуратуры по делу Корбана.
Судья Денис Масенко заявил, что в связи с тем, что решение вопроса о приобщении приказа невозможно без оригинала документа, рассмотрение дела откладывается.