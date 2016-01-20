В Харькове неизвестный сообщил о взрывчатке в кабинете Кернеса, эвакуировали 25 человек

Как сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 20 января в 15:00 в дежурную часть Дзержинского отдела полиции Харькова поступила анонимная информация о том, что в кабинете городского головы находится взрывчатка.

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На место происшествия выехли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели 150 квадратных метров помещения, но не обнаружили взрывоопасных предметов. В настоящее время мэрия работает в штатном режиме.

Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления личности сообщившего о заложенной взрывчатке.

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