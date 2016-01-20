Касько об уровне коррупции: Прокуроры живут, как в последний день, после Евромайдана ничего не поменялось

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виталий Касько в интервью ВВС-Украина.

"Опыт работы Генеральной инспекции свидетельствует, что в последнее время суммы взяток отличаются. То, за что требуют взятки, тоже вызывает удивление. Часто это выглядит как попытка обмануть стороны в судебном процессе. Прокурор, который не имеет полномочий что-то сделать, предлагает эту услугу", – сказал он.

Касько добавил, что "складывается впечатление, что некоторые прокуроры сейчас живут, как в последний день".

"Коррупция в прокуратуре точно не уменьшилась", – добавил он.

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