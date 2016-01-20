Касько об уровне коррупции: Прокуроры живут, как в последний день, после Евромайдана ничего не поменялось
Уровень коррупции в прокуратуре не уменьшился после Евромайдана.
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виталий Касько в интервью ВВС-Украина.
"Опыт работы Генеральной инспекции свидетельствует, что в последнее время суммы взяток отличаются. То, за что требуют взятки, тоже вызывает удивление. Часто это выглядит как попытка обмануть стороны в судебном процессе. Прокурор, который не имеет полномочий что-то сделать, предлагает эту услугу", – сказал он.
Касько добавил, что "складывается впечатление, что некоторые прокуроры сейчас живут, как в последний день".
"Коррупция в прокуратуре точно не уменьшилась", – добавил он.
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Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор Виктор Шокин создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Согласно закону, прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро.
30 ноября Виктор Шокин назначил Назара Холодницкого на должность заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы бюро уже готовы внести в Единый реестр досудебных расследований более 10 сведений о производстве и начать расследование.