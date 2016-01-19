На Крещение в Украине объявлено штормовое предупреждение
09:09, 19 января 2016Общество
1999
19 января синоптики снова объявили штормовое предупреждение в Украине.
В Украине в очередной раз объявили штормовое предупреждение / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Отмечается, что сегодня в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, метели, в восточных областях местами гололед.
На дорогах страны гололедица.
Читайте такжеНепогода обесточила почти 300 населенных пунктов по Украине
Также штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области. "19 января порывы ветра 15-20 м/с, местами метель, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Ранее синоптики сообщили, что 20 января циклон покинет пределы Украины, но в то же время после этого начнется снижение температуры фактически по всей территории страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter