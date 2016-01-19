На Крещение в Украине объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что сегодня в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, метели, в восточных областях местами гололед.

На дорогах страны гололедица.

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Также штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области. "19 января порывы ветра 15-20 м/с, местами метель, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Ранее синоптики сообщили, что 20 января циклон покинет пределы Украины, но в то же время после этого начнется снижение температуры фактически по всей территории страны.