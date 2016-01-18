Свидетель на суде рассказал о ранении Савченко, когда она вызывала помощь для пострадавших

Иван Руснак является очевидцем событий 17 июня 2014 года, когда Савченко попала в плен к сепаратистам, пишет "Радио Свобода".

При этом Руснак свидетельствовал о том, что у Савченко не было с собой рюкзака с биноклем и рацией, а был медицинский пакет для оказания первой помощи.

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О том, что в момент задержания у Савченко был рюкзак с биноклем и рацией, заявляет сторона обвинения, которая настаивает, что она корректировала артиллерийский огонь.

В декабре 2015 года суд продлил арест Надежды Савченко до 16 апреля 2016 года.

С 18 декабря Савченко объявила голодовку. По словам адвокатов, после объявления приговора украинка планирует объявить сухую голодовку, требуя освобождения.