Российский суд отказался изучать видеозапись задержания Савченко

Такое решение судья объяснил тем, что изучение видеозаписи «не означает, что защита что-то получит», передает "Радио Свобода".

Ранее адвокаты Савченко представили доказательства того, что она была похищена с территории Украины и вывезена в Россию. По их данным, к похищению причастен лидер группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий, а также несколько российских следователей, в частности, подполковник ФСБ Сергей Почечуев. Соответствующие документы были предоставлены защите украинской стороной. Однако суд отказался приобщать их к материалам дела, как и доказательства того, что Савченко не могла корректировать огонь с радиовышки, в чем ее обвиняют, поскольку на эту вышку физически невозможно взобраться.

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В России Савченко обвиняют в причастности к убийству двух журналистов и незаконном пересечении российской границы. Она все обвинения отвергает.

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В середине декабря суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку. Адвокаты Савченко сообщают, что их подзащитная потеряла уже свыше 15 килограммов веса.