"Никаких бунтов и референдумов": Ислямов рассказал о задачах батальона "Крым" до и после освобождения полуострова

Об этом рассказал лидер гражданской акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов, передает "Украинская правда".

"Мы будем заниматься обеспечением правопорядка и стабильности в регионе... Чтобы никто не думал, что можно раскачать ситуацию, сделать какой-то бунт и потом референдум, как они это сделали в Крыму".

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"Мы не должны дальше терять никаких территорий. Мы должны возвращать территории. Мы должны быть готовы к тому, что как только Крым освободится - а мы его будем освобождать... - и дальше будем уже внутри Крыма правопорядком заниматься", - говорит активист.

Ислямов также отметил, что хотел бы быть одним из командиров этого батальона.

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Он не взялся прогнозировать, в какие сроки будет завершено формирование батальона "Крым", однако отметил, что переговоры с Нацгвардией идут:

"Сейчас мы в Киеве будем детально обсуждать с представителями Нацгвардии. Мы уже сформировали рабочую группу", - сказал Ислямов.

Ислямов также подтвердил, что крымские татары разрабатывают схему морской блокады Крыма.

"Этот вопрос - на уровне подготовки. Ждем акцептования всех лидеров Меджлиса. Мы готовимся", - отметил он.