Джемилев о реакции оккупантов на блокаду Крыма: Теперь "Гоблин" по-другому заговорил

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В частности, в заявлении говорится об опасениях «террористической угрозы», которая, как считают оккупационніе власти, исходит от участников акции.

В заявлении, так называемые депутаты "госсовета" напоминают о прекращении поставок электричества с материковой части Украины.

Сообщается, что оккупанты просят Москву «включить вопрос о блокаде Крыма в качестве экстренного в повестку дня Совета Безопасности ООН и по результатам рассмотрения передаче его на рассмотрение Международного уголовного суда».

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"Депутаты госсовета" призвали генеральную прокуратуру, следственный комитет Российской Федерации также провести расследование по факту блокады.

В свою очередь народный депутат Украины, национальный лидер крымских татар и один из инициаторов блокады Мустафа Джемилев назвал заявление "горсовета" Крыма абсурдным.

По его словам, действия российской власти Крыма, сделавшей подобное заявления, лишены логики, поскольку еще недавно в Крыму утверждали, что полуостров не нуждается в электроснабжении с материковой части Украины.

«С самого начала они говорили: как хорошо, теперь мы полностью будем независимыми, сейчас примем меры, консолидируем народ. «Гоблин» ( так называемый глава Крыма Сергей Аксенов) говорил, что надо награду дать и Чубарову, и Ислямову, и Джемилеву, за то, что они так хорошо консолидировали наш народ, а теперь по-другому заговорили», - сказал Джемилев.

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Он напомнил, что Украина предлагает Российской Федерации заключить договор на поставку электроэнергии в Крым, но Россия не соглашается из-за требования украинской стороны указать в договоре полуостров оккупированной украинской территорией.

«Они что, хотят, чтобы мы нарушили свой закон, нарушили резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, где говорится, что Крым - это территория Украины? Мы же не будем писать в угоду Путину, что это «федеральный округ Российской Федерации». А потом, в соответствии с конвенцией Генеральной ассамблеи ООН от 1949 года, всю ответственность за правовое, социальное, экономическое положение людей на оккупированных территориях несет оккупант, а никак не страна, которую оккупировали. Поэтому жалоба не по тому адресу», - подчеркнул Мустафа Джемилев.

На вопрос, могут ли в международных организациях серьезно отнестись к этому заявлению, Мустафа Джемилев ответил: «Да нет, конечно, это абсурд».

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. Организаторы акции требуют освобождения политзаключенных, прекращение давления на независимые СМИ, беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий в отношении крымских татар. После повреждения электроопор на Херсонщине и прекращения поставок электроэнергии в Крым, участники акции заявили об энергоблокаде.

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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что возглавляемое им ведомство работает над новым договором о поставках электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

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При этом он допустил, что в договоре после слова "Крым" в скобках будет указано "Украина".

Госкомпания "Укрэнерго" 8 декабря подключила к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

29 ноября госкомпания "Укрэнерго" возобновила линию электропередач 220 кВ "Каховская - Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение Крыму в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такой договоренности не было достигнуто.

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6 декабря Чубаров заявил, что участники блокады Крыма позволили частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ "Каховская - Титан".