На Николаевщине из-за непогоды 18-19 января объявили выходными днями
09:38, 18 января 2016Общество
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В Николаевской области из-за непогоды власти объявили 18 и 19 января выходными днями.
На Николаевщине из-за непогоды 18-19 января объявили выходными днями / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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«В связи с ухудшением погодных условий в Николаевской областной государственной администрацией было издано распоряжение о признании выходными днями 18 и 19 января», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на Николаевщине из-за снегопада и сильного ветра без электроснабжения остались 47 населенных пунктов. В области ввели запрет движения автомобильного транспорта на дорогах общего пользования.
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