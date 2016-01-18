На Николаевщине из-за непогоды 18-19 января объявили выходными днями

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеПо всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение

«В связи с ухудшением погодных условий в Николаевской областной государственной администрацией было издано распоряжение о признании выходными днями 18 и 19 января», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Николаевщине из-за снегопада и сильного ветра без электроснабжения остались 47 населенных пунктов. В области ввели запрет движения автомобильного транспорта на дорогах общего пользования.