Трассу Одесса-Киев закрыли из-за непогоды

Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

"По решению председателя ОГА автотрасса Одесса-Киев временно закрыта для проезда в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что председатель ОГА доложил о ситуации Президенту Украины, по распоряжению которого в Одессу был направлен председатель "Укравтодора" и дополнительно мобилизуется снегоуборочная техника.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе и области 17 января наблюдались сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы при сильном ветре. Три порта закрыты из-за непогоды, а международный аэропорт «Одесса» приостановил прием и отправку самолетов.