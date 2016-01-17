Синоптики предупреждают о существенном осложнении погодных условий 17-18 января

По данным Гидрометцентра, в Украину переместится активный южный циклон.

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В течение 17-18 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, 18 января и Харьковской и Сумской областей ожидаются очень сложные погодные условия: сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы при скорости ветра 17-22 м/с, местами 25 м/сек.

Также отмечается, что опасные и стихийные явления погоды в этих областях могут привести к существенному осложнению и полному прекращению движения транспорта, нарушению связи и энергоснабжения населенных пунктов, осложнениям работы коммунальных служб.