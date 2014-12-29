Сильнейшие снегопады во Франции привели к транспортному коллапсу (видео)

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Власть Савои открыла временные приюты для людей, которые оказались в снежной ловушке. По сообщению французских метеорологов за сутки во Франции выпало от 30 до 50 см осадков.

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Ранее Москву также накрыли мощные снегопады. Количество осадков, выпавших в Москве за день, составляло 6-15 мм в виде воды. Сильные снегопады зафиксированы по всей области, в Серпухове и Михнево выпало до 10 мм, в Наро-Фоминске - до 13 мм, в Можайске - до 11 мм. Местами снег сопровождался метелью. Только за час в Москве произошло более 500 ДТП, пробки в городе достигли 60 километров.