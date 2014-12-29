Сильнейшие снегопады во Франции привели к транспортному коллапсу (видео)
10:39, 29 декабря 2014Мир
0
Почти 15 тысяч автомобилей остались заблокированными на дорогах к горнолыжным курортам в Французских Альпах.
REUTERS
Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.
Власть Савои открыла временные приюты для людей, которые оказались в снежной ловушке. По сообщению французских метеорологов за сутки во Франции выпало от 30 до 50 см осадков.
Читайте такжеНа Японию обрушились сильные снегопады, почти 1,5 тысячи домов остались без электричества
Ранее Москву также накрыли мощные снегопады. Количество осадков, выпавших в Москве за день, составляло 6-15 мм в виде воды. Сильные снегопады зафиксированы по всей области, в Серпухове и Михнево выпало до 10 мм, в Наро-Фоминске - до 13 мм, в Можайске - до 11 мм. Местами снег сопровождался метелью. Только за час в Москве произошло более 500 ДТП, пробки в городе достигли 60 километров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter